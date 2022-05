Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Samuel Eto'o, eroe del Triplete interista, ha parlato del calcio italiano e della finale che stasera attende i nerazzurri contro la Juventus.

Italia per la seconda volta consecutiva fuori dal Mondiale. Come se la spiega?

"This is football, questo è il calcio. Cosa c’è di logico in una nazionale che vince l’Europeo e dopo sei mesi viene eliminata? Niente, è la magia di questo sport. Mancini ha fatto una cosa incredibile e nessuno la cancellerà. Io sono convinto che quando si cade la cosa più difficile non è capire come sei caduto, ma come rialzarti. Mancini ha ancora molto da dire nel calcio mondiale".

In Italia c’è chi spiega il flop azzurro con i troppi stranieri presenti nei settore giovanili. Cosa ne pensa?

"Com’è che si chiama il centrocampista della Nazionale? Quello che gioca nel Chelsea? Jorginho, ecco. Serve all’Italia? È importante? Non è il problema lo straniero. E non possiamo accettare certe cose quando ci convengono e negarle quando non ci convengono. Jorginho è di origine brasiliana, o sbaglio? Perché facciamo differenze se ci sono dei ragazzi di colore tra i giovani, allora?".