"Sono contento, il gol in Nazionale mi mancava da un po'. Al di là di questo, siamo contenti di questa bellissima prestazione. Non era facile ripartire dopo un Europeo non all'altezza dei nostri valori, ma il gruppo ha fatto una grande partita. Si è vista una squadra molto più serena, non è facile venire qua in Francia e vincere". Così Federico Dimarco, parlando a Vivo Azzurro TV, a margine del 3-1 dell'Italia al Parco dei Principi.