Quella dell'Inter è una marcia straordinaria e costante. Il successo di Bologna si traduce con la decima vittoria consecutiva in Serie A: è la terza volta che succede in tutta la storia nerazzurra. Sono 75 i punti conquistati fino a questo momento, soltanto una volta nella storia della Serie A una squadra è riuscita a fare meglio ed era sempre l'Inter, nella stagione 2006/07 quando aveva conquistato un punto in più.

Ma non è tutto: a partire dalla scorsa stagione, ricorda Opta, nessuna formazione ha vinto più gare dell’Inter nei maggiori cinque campionati europei: 47, come il Manchester City.

