E' sempre calciomercato anche nelle ore che precedono la finale di Champions League. Il focus di Gianluca Di Marzio di Sky Sport va inevitabilmente all'Inter, protagonista stasera a Istanbul contro il Manchester City, ma anche nella sessione estiva: "Gosens è molto richiesto in Bundesliga, l'Inter ha prenotato Carlos Augusto - spiega il giornalista -. Frattesi è un altro nome per i nerazzurri, legato a un'altra partenza a centrocampo, ma per lui c'è da battere la concorrenza forte di Juve e Roma.

C'è da capire cosa succederà nel reparto d'attacco: Lukaku e Dzeko rimarranno? In porta, infine, Onana è un'altra pedina che rischia di poter cambiare le strategie: l'Inter valuterebbe l'eventuale offerta, proiettandosi su Vicario in caso di cessione".