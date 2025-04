Marcel Desailly, grande ex difensore del Milan e della Nazionale francese, si è espresso sui due club di Milano in un'intervista rilasciata a Sky Sport Insider, nella quale svela la sua amarezza per l'andamento della squadra di Sergio Conceiçao.

Cosa ne pensa della stagione dei rossoneri?

"Sono deluso. Il Milan oggi è un mix di tanti problemi diversi. La stagione è iniziata male da subito, poi c’è stato un momento in cui si poteva sperare in una ripresa, ma in breve tutto l’ambiente si è accorto che questa squadra non ha abbastanza leadership al suo interno per poter competere. Il Milan al momento è nono, giusto? Ecco, davanti a sé ha tutte squadre con un’organizzazione e una filosofia ben precise".

Chi la colpisce?

"Penso all’Inter e al lavoro fatto da Simone Inzaghi. Con il suo 3-5-2 hanno impiegato anni per assimilarlo, ma oggi giocano a memoria. Credo che il Milan non sia da meno come talento individuale, ma pecca nella chimica di squadra".

