Stefan De Vrij è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Bologna. "Indossare questa maglia è sempre un grandissimo onore, abbiamo tanta responsabilità, negli ultimi anni abbiamo vinto molti trofei e vogliamo continuare così. Come squadra è importante essere un gruppo unito e puntare agli stessi obiettivi. Personalmente credo che l’allenamento sia importantissimo. Io ho sempre lavorato tanto, credo che sia fondamentale investire su se stessi e cercare di migliorarsi ogni giorno, è quello che mi ha portato fino a qui. Il calcio mi ha regalato tantissime emozioni, tanti trofei e mi ha insegnato come reagire ai momenti di difficoltà", sono le parole del difensore olandese.

"Mio padre - prosegue De Vrij - mi ha trasmesso questa passione. Giocare a calcio per me significa rappresentare tanti tifosi e i nostri sono incredibili, ci danno sempre una mano. Andare in campo per loro è un orgoglio. Lo scudetto della seconda stella? È stata una notte bellissima. Vincere lo Scudetto della Seconda Stella dopo un percorso così incredibile è stato emozionante, un successo di tutta la squadra".

"Tutti gli attaccanti che abbiamo in rosa, sono fortissimi e molto diversi tra loro, ognuno ti insegna qualcosa - dice ancora De Vrij - La storia di questo Club è piena di campioni, quello che mi sarebbe piaciuto sfidare più di tutti è Ronaldo Il Fenomeno. Rituali pre-partita? Non ho rituali particolari, cerco sempre di attivarmi, di preparare il corpo alla partita, poi mi piace concentrarmi sulla respirazione e concentrarmi in questo modo.

Nell'intervista si parla anche della nazionale olandese ("Così come è un onore indossare la maglia dell’Inter, rappresentare il proprio Paese e partecipare a tornei importanti come europei e mondiali è un orgoglio enorme") e della famiglia ("Ho una moglie e un figlio bellissimi e sono fiero di loro, mi aiutano tantissimo").