"Un approccio non ottimale, un Milan che ha fatto la sua gara e noi che non siamo riusciti ad esprimere il massimo del nostro gioco: tutte queste cose hanno fatto sì che si parli di una sconfitta". Inizia così l'analisi di Matteo Darmian a SportMediaset dopo la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Perdere non è mai piacevole, a maggior ragione in una partita come un derby che sappiamo quanto vale per tutti. Quello che dovremo fare è analizzare quello fatto e cercare di migliorare".

Il cambiamento tattico loro vi ha creato qualche problema?

"Sapevamo quello che ci potevamo aspettare, siamo stati meno bravi del solito. Va dato anche merito al Milan che ha fatto una partita migliore di noi. Sicuramente sta a noi lavorare su quanto fatto di positivo, ma soprattutto su quanto fatto meno bene".

Per voi è solo un momento? O cosa sta succedendo?

"Una sconfitta non toglie quanto di buono fatto fino ad ora in questi anni. Sappiamo che c'è la possibilità di migliorare e lavoreremo per quello. Siamo un gruppo unito e matura che saprà prendere questa sconfitta nella giusta maniera".

