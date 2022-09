Per l'esterno le 400 presenze tra i professionisti sono a un passo: "È stato un bel percorso. Tutto quello che sono riuscito a guadagnare è perché l'ho voluto fortemente, ho messo tutta la mia voglia e determinazione in questo sport. Sono orgoglioso". In mezzo anche qualche rete, soprattutto con Conte in panchina: "Non è una mia qualità, però in quella stagione un paio risultarono decisive per la conquista dello scudetto ed è stato molto bello".