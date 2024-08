L'ex centrocampista dell'Inter Stéphane Dalmat ha parlato ai microfoni di Oggi Sport Notizie dicendo la sua sulla campagna acquisti dei nerazzurri: "Penso che l’Inter abbia svolto un mercato tranquillo, rinforzandosi ulteriormente con acquisti mirati ed intelligenti. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski sono due giocatori forti ed esperti che implementeranno un team già rodato e competitivo. Vanno fatti i complimenti alla dirigenza nerazzurra che ha saputo confermare in toto tutti i giocatori della scorsa stagione, andando a rinnovare contratti importanti; senza dimenticare quello di mister Inzaghi, recentemente esteso di un ulteriore anno”.

A proposito di Inzaghi, pensi che il tecnico piacentino riuscirà a gestire al meglio le energie e le motivazioni della propria squadra in vista dei numerosi tornei che si andranno a svolgere durante la stagione?

"Assolutamente si, Inzaghi è un allenatore bravo e capace. Nonostante molti giocatori siano stati assenti in questo recente periodo per i vari impegni con nazionali e annesse vacanze, il tecnico è riuscito a svolgere un’ottima preparazione estiva. I calciatori e lo staff si fidano ciecamente di lui e sicuramente avremo modo di assistere ad un’ottima stagione della squadra interista. Sono molto felice del suo rinnovo contrattuale, Simone è uno dei migliori allenatori in circolazione".

Per quanto riguarda la preparazione estiva invece, quali sono i calciatori che più ti hanno impressionato in questa preseason?

”Sono rimasto piacevolmente stupito da Yann Bisseck. Il tedesco è un difensore che, nonostante la giovane età, sa imporsi sul campo non solo a livello fisico, ma anche a livello tecnico. I dirigenti dell’Inter sono stati molto bravi ad anticipare la concorrenza lo scorso anno, andando ad assicurarsi un prospetto di sicuro valore”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!