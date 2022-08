"Il grande fallimento dell'estate del PSG" . Così Le10Sport descrive il mancato arrivo di Milan Skriniar in quel di Parigi. Secondo il portale francese, a pochi giorni dalla fine della sessione estiva, il club transalpino è ancora alla ricerca di un nuovo difensore da affiancare a Marquinhos, Ramos e Kimpembe, anche perché nel frattempo Kehrer è partito e lo stesso potrebbe fare a breve Diallo. Ma quel difensore non sarà Skriniar, blindato dall'Inter dopo le tante voci.

Adesso i nerazzurri dovranno rinnovare il contratto e aumentare l'ingaggio allo slovacco per non vederlo partire a zero fra un anno, ma intanto Galtier è rimasto a bocca asciutta e ancora alla caccia di un rinforzo per il suo reparto difensivo.