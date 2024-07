Dopo l'addio all'Inter, Juan Guillermo Cuadrado, rimasto fuori dalla lista dei convocati della sua Colombia per la Copa America, si è raccontato ai microfoni di elcolombiano.com. "Il calcio per me è tutto. Senza il calcio non sarei niente" ha esordito l'ormai ex numero 7 di Simone Inzaghi. "Credo che Dio mi abbia dato il dono e abbia messo tutto in me per realizzare il grande sogno di diventare un giocatore professionista e grazie a questo sport sono riuscito a realizzare cose che non avrei mai immaginato".

Conosciamo tutti la tua versione felice, ma cosa ti spaventa?

"Oh, non ci avevo pensato (resta in silenzio, esitando un attimo). Penso che prima dell'inizio della Copa America, quando ho capito che forse non potevo esserci a causa dell'infortunio, ho avuto paura perché avevo la speranza di restare in squadra. È stato complesso sapere che non giocavo, che avevo poche partite in stagione, che non ero nella migliore forma fisica. Ciò ha generato in me un po' di paura perché vedevo che la possibilità di esserci stava sfuggendo. Inoltre, mi ha colpito duramente sapere che non avrei più potuto rappresentare il Paese dopo così tanti anni".

Come hai tollerato la frustrazione di non essere in Coppa?

"All'inizio era difficile non andare alla Copa América perché volevo esserci. Ma dopo che ho cominciato a riflettere, ho capito che non potevo perché venivo da un infortunio, avevo poco ritmo agonistico ed ero consapevole che forse se fossi stato lì non avrei dato il 100%. I primi giorni sono stati difficili, ma col passare del tempo mi sono tranquillizzato, ho pensato con calma e mi sono semplicemente divertito con le partite".

La buona Copa América è un punto di svolta per il calcio colombiano?

"Non la penso così. Stavamo già crescendo. Siamo una grande squadra, ci sono grandi talenti e penso che dobbiamo continuare nel percorso che si è costruito da quando è arrivato il maestro: continuare a credere che siamo una grande squadra, che siamo vincenti. Questo è ciò che l'allenatore cerca di insegnarci: crederci. I ragazzi hanno ascoltato molto il lavoro che fa il tecnico non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista psicologico e abbiamo dimostrato che siamo una famiglia e quando siamo così abbiamo lo stesso pensiero ed è più facile raggiungere obiettivi come quello finale. Anche se ci è sfuggito, è importante pensare che siamo riusciti ad arrivare ad una finale dopo tanti anni”.

È questo un passo avanti per tutto ciò che verrà?

"Esattamente. Questo è un processo".

Sei in Europa da molti anni, cosa è cambiato per te quando sei lì?

"Per me è cambiato tutto: mi sono confrontato con una nuova cultura, una nuova lingua. Anche il lavoro tattico è stato diverso, perché qui in Colombia siamo giocatori di grande talento, ma non lavorano bene sulla parte tattica come in Italia, che è il posto che conosco meglio. Lì ho imparato molta disciplina tattica. Inoltre sono stato tanti anni alla Juventus, un club dove vincere è l'unica cosa che conta e quando non vincevi era come se fosse una veglia funebre".

Se tornassi in Colombia, cosa ti mancherebbe dell’Europa: potresti adattarti facilmente a vivere di nuovo qui?

"Non lo so davvero. Molte volte inizio a pensarci e penso che sarà difficile perché ho trascorso quasi tutta la mia vita lì. Infatti, mia moglie, i miei figli, tutto ciò che abbiamo costruito come famiglia è stato in Europa. Anche quando arrivo qui e passa un po’ di tempo, i miei figli mi dicono che vogliono tornare a casa, cioè andare lì, dove sono i loro amici, la loro vita".

Ora parliamo dell'infortunio che non ti ha permesso di andare in Copa América, come sta andando il recupero?

"È già tutto finito. In questo momento sto bene. Infatti con Medellin vado in palestra prima dell’allenamento, poi faccio la pratica completa e torno a fare un lavoro di potenziamento fisico".

E un allenatore che ha segnato la sua carriera?

"Non ne ho nessuno in particolare. Credo che tutti imparino cose importanti".

Qual è il futuro di Cuadrado?

"Il mio contratto con l’Inter è già scaduto. Adesso aspettiamo di vedere dove proseguiremo la carriera professionistica. Il mio agente sta negoziando. Dobbiamo aspettare".

