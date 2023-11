Julio Ricardo Cruz crede che l'Inter abbia tutte le credenziali per ambire a vincere la seconda stella. "L'Inter può essere la favorita per lo scudetto, va sempre considerata come tale, al pari della stessa Juve e del Milan - le parole del Jardinero a DAZN -. I nerazzurri devono provarci perché il potenziale per vincere c’è. In ogni caso, siamo solo alla tredicesima giornata, per tutti è ancora presto".

Parlando dell'attacco, Cruz ha inquadrato così Marcus Thuram, la vera novità dell'Inter in questa stagione: "Da quando è a Milano mi ha colpito ogni giorno sempre di più: segna gol pesanti, vedi per esempio quello bellissimo nel derby, e gioca per i compagni. Si tratta di un centravanti moderno, perfetto per stare accanto a Lautaro: tra i due si sta creando un ottimo feeling dal punto di vista umano. Tutto questo, per una squadra è fondamentale. Bravo Marcus, non è mai facile impattare in un top club come ha fatto lui. Quanto al Toro - ha chiosato l'argentino - direi che può essere considerato tra i migliori cinque giocatori nel mondo. Negli ultimissimi anni è cresciuto nettamente e segna con regolarità. Per lui ho un desiderio: che possa vincere la Scarpa d’Oro. Per un bomber come lui sarebbe una soddisfazione incredibile".

Infine, Cruz spende parole di elogio per il modo in cui l'Inter si sta esprimendo in campo da quando Simone Inzaghi ne è alla guida: "Coniugare certi risultati all'estetica non è da tutti, all’inizio forse in pochi l’avrebbero immaginato: la squadra è unita, libera mentalmente e scende in campo senza pressione. Qui c’è il merito di Inzaghi e del suo staff: sono felice per Simone, con il quale ho giocato alla Lazio per una stagione. Lo conosco bene, è bello vederlo all’Inter da vincente".

