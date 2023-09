Intervistato da Sky, l'ex nerazzurro ed eroe del Triplete Ivan Cordoba ha commentato l'attualità dell'Inter, reduce dalla vittoria a Empoli e dalla conferma del primato in classifica: "Contro il Sassuolo non bisogna concedere niente, altrimenti ci si complica la vita. Ora l'Inter sembra più squadra e unita, si vede che c'è uno spogliatoio sano e questo aspetto dà fiducia anche all'allenatore, è tutto molto più facile con la squadra compatta, in cui tutti si aiutano.

Si vede la convinzione di cercare ovunque il miglior risultato, con questo atteggiamento è dura per le altre ma siamo solo l'inizio. La maturità con cui l'Inter ha affrontato la finale di Champions League ha dato un grande esempio a tutti, è giusto riprovarci quest'anno senza però trascurare il campionato perché vincere lo Scudetto deve essere sempre un obiettivo dei nerazzurri"..