"La vera Inter è quella che va al Camp Non e fa la partita. Se fai questo a Barcellona vuol dire che sei forte. Se non hai quelle qualità, quelle capacità non fai una partita del genere. Non ci riesci. Devono trovare la continuità che li ha portati a vincere lo scudetto. Manca solo quella all’Inter oggi". Lo dice con sicurezza Ivan Ramiro Cordoba, intervistato da Tuttosport per parlare dell'Inter di oggi e di quella del Triplete.

La partita di Barcellona di oggi le ha ricordato quell’impresa al Camp Nou del 2010?

"Ho rivisto quello spirito, di una squadra che non aveva paura di sbagliare. E sono contento che non abbiamo vinto... Meglio restare con i piedi per terra e continuare a lavorare per migliorare. Ma questa squadra ha dimostrato di essere una corazzata".

Skriniar ha pagato inizialmente il mancato rinnovo?

"Per me Skriniar non si discute mai. Può avere alti e bassi ma è un giocatore che ti dà sicurezza, che garantisce un rendimento alto e costante nel corso della stagione. Il contratto? In estate la società lo ha messo in una condizione non semplice, forse dovevano proteggerlo un po’ di più".