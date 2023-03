"Il calcio è passione". Comincia con queste parole il messaggio d'addio che Antonio Conte affida ad Instagram per salutare il Tottenham dopo il divorzio, diventato ufficiale nella serata di ieri. "Ringrazio profondamente tutti gli SPURS che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore - prosegue l'ex Inter. Un pensiero speciale ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro. Antonio".