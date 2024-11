Nella lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Cristian Chivu, ex allenatore dell'Inter Primavera, ha avuto modo di parlare anche dei baby Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni, giovani talenti da lui lanciati durante a Milano: "All'Inter portai Pio Esposito e Valentin Carboni ad allenarsi con i ragazzi due anni più grandi di loro. Bisogna metterli in difficoltà, farli uscire dalla propria zona di comfort. Per migliorare un talento bisogna alzare il suo livello di allenamento e farli faticare, anche se loro due erano talmente forti e motivati che non hanno mai fatto fatica".

Poi ricorda la sua esperienza personale: "Quando avevo 21 anni, all'Ajax Koeman mi rese all'improvviso capitano della squadra: questa cosa mi responsabilizzò molto. Nel campionato Primavera feci uguale con Esposito. Non lo avvisai in settimana, ma il giorno stesso. Ero preoccupato che per lui fosse un po' troppo. Alla prima partita fece tripletta e capii che era fatto di un'altra pasta".

