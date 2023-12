Dopo aver parlato delle possibili opzioni per il futuro ai microfoni del The Athletic, Giorgio Chiellini elegge anche i suoi eredi nella Nazionale italiana. Tra i nomi citati dall'ex Juventus c'è anche quello dell'interista Alessandro Bastoni: "È molto diverso da me, ma ha un potenziale enorme. Tecnicamente potrei paragonarlo a Bonucci. Un po' diverso, ma ci assomiglia. Potrebbe essere tra i primi cinque difensori al mondo".

Poi aggiunge: "Sulla Nazionale mi auguro che Verratti possa rientrare nel giro: il centrocampo dell'Italia è molto forte. Ci manca un 9 probabilmente, ma Immobile è un buon attaccante e ne stanno arrivando altri di livello. Comunque è iniziato un nuovo ciclo: con Spalletti vedo un futuro luminoso. Sulla Serie A, invece, l'Inter è la favorita per lo scudetto".