Effettuati ieri i sorteggi dei gironi di Champions League, non è stato ancora reso noto quello che sarà il calendario delle varie partite. Per avere il quadro degli incontri, però, bisognerà aspettare ancora qualche ora: la UEFA ha fatto sapere prima della composizione dei gruppi che date e orari delle varie partite saranno resi noti entro domani alle 12. Questa decisione è stata presa perché si vogliono prima conoscere i gironi di Europa League e Conference League e studiare il modo di evitare sovrapposizioni di partite importanti con conseguenti potenziali sovraffollamenti di tifosi nelle città ospitanti, e anche per le esigenze televisive dei vari Paesi europeo.