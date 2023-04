Bordata di Aleksander Ceferin su Juve, Barça e Real, i tre club principali del progetto Superlega. "Agnelli? La storia della Juventus doveva finire come è finita. Perché tutto era sbagliato - ha detto il presidente della UEFA nel corso di un'intervista a Ekipa -. Non ho nulla contro la Juventus, club che rispetto.

Il problema nasce quando la dirigenza di un determinato club prende scelte sbagliate, ma questo non vuol dire che io sia contro quel club o i tifosi o i giocatori di quel club. Curioso notare come due dei tre club che mesi fa si sono eletti paladini del 'calcio pulito' siano ora sotto investigazione: uno impegnato in un procedimento penale per ragioni di bilancio (Juve, ndr) e un altro per aver avuto presunti rapporti illeciti con l'organizzazione arbitrale (Barcellona, ndr). Vedremo se verrà fuori anche qualcosa sul terzo (Real, ndr)".