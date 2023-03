Nel giorno di Roma-Juventus, il quotidiano La Repubblica apre i suoi microfoni per Antonio Cassano. L'ex attaccante di Bari, Inter e dei giallorossi, nel corso dell'intervista, torna sui suoi numerosi no ai bianconeri: "Ho rifiutato quattro volte la Juventus. La prima il 2001: avevo appuntamento con Luciano Moggi ad Avellino, ma volevo giocare con Francesco Totti, mi affascinava Roma, la città. Non mi ha mai affascinato la Juve, nemmeno per un secondo: non c’entrava nulla con la mia idea di calcio. Lì sarei durato tre giorni: il primo giorno mi acquistavano, il secondo presentazione, il terzo mi cacciavano via. Gigi Buffon mi diceva: sei un cretino, da noi potevi vincere il Pallone d’oro. Io gli rispondevo: Gigi, io non timbro il cartellino, io all’allenamento devo divertirmi". Non mancano bordate alla Juve di oggi, ma anche all'Inter: "La Juve con Massimiliano Allegri è un anno e mezzo che fa schifo, è rimasto a dieci anni fa. E ha la rosa più forte del campionato. Vale anche per l’Inter, e lo dico da interista: sono le squadre più forti. Inzaghi è giovane ma ho l’impressione che l’Inter sia più grande di lui. È a 18 punti dal Napoli, che ha la forza delle idee”.

Quando vedremo un altro grande numero dieci italiano?

"Nel 2003 in Nazionale c’erano Vieri e Inzaghi, Totti, Del Piero, Cassano. Restavano fuori Chiesa, Montella, Di Natale, Miccoli… Oggi Di Natale farebbe 50 gol in azzurro e avrebbe la dieci fissa. Non c’è più programmazione. Né infrastrutture: si cresce su campi a dir poco fatiscenti, divisi tra cinque squadre, sporchi, puzzolenti. Alessandro Nesta alla Bobo tv mi diceva che ci sono allenatori nelle Under 12 o 13 a cui non frega nulla di fra crescere i bambini, vogliono solo andare ad allenare in Serie C o D. Ormai sono dieci anni che come movimento facciamo schifo, Roberto Mancini ha fatto un miracolo vincendo gli Europei con una squadra mediocre e giocando un grande calcio. Ma non si dribbla più, non c’è più la cultura di divertirsi col calcio.