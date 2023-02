Per raggiungere i quarti di Champions League, l'Inter dovrà replicare al Do Dragao la prestazione 'seria' messa in campo contro il Porto a San Siro. A dirlo è Antonio Cassano, che ha analizzato quanto successo mercoledì scorso, proiettandosi anche al match di ritorno del 14 marzo: "L'Inter ha fatto una partita tosta con una squadra contro cui è complicato giocare - le parole di FantAntonio sul suo profilo Instagram -. Ho visto una gara equilibrata, Onana ci ha messo del suo con tre parate pazzesche. L'Inter ha sofferto, ma ha fatto una partita seria. Lukaku è entrato bene, ha dato fisicità e profondità: ha fatto molto bene. L'espulsione di Otavio l'ha agevolata, altrimenti sarebbe finita 0-0. Ora i nerazzurri vanno in Portogallo con un piccolo vantaggio, ma la qualificazione è ancora in salita".