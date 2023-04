Come al solito senza mezzi termini, Antonio Cassano definisce 'un disastro' l'undicesima sconfitta patita dall'Inter in campionato sabato contro il Monza: "Dicono che l'Inter ha fatto una grande partita in Champions, ma è successo perché i giocatori si gestiscono. Quando ci sono partite importanti i giocatori fanno le partite più attente. Simone Inzaghi sta facendo un disastro, sono convinto e nessuno me lo leva dalla testa che se non vince la Champions League lo mandano via. Perché l'Inter non può stare a più di ventincinque punti dal Napoli".