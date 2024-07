Fabio Caressa torna ad analizzare la debacle italiana negli ultimi Europei dagli studi di Sky Sport: "Se la Svizzera era battibile? Ma certo, noi non siamo mica questi. Bastava mettere i giocatori nelle loro posizioni, non era tanto difficile. Luciano Spalletti era partito bene dicendo: 'C’è il blocco Inter e lo ripropongo'. Il problema è che poi ha sbagliato la preparazione fisica. Hanno ricaricato gli interisti al posto di fare recupero e quindi se li è ritrovati un po’ sottotono perché non giocavano da un mese, lo Scudetto lo avevano vinto prima. Allora ha pensato di cambiare".