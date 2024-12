"Non è stata la migliore Atalanta, ma alla fine ha vinto anche in casa della Roma. Un altro segnale di consapevolezza, maturità e forza". Fabio Capello elogia il successo dei bergamaschi all'Olimpico e non ha dubbi: la squadra di Gasperini è matura per lottare per lo scudetto.

"L'Atalanta è la squadra italiana più europea. Mi incuriosisce la sfida di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti - aggiunge Capello sulla Gazzetta dello Sport -. Vincere aiuta a vincere. Quando alzi un trofeo, ne vorresti subito sollevare un altro. Un po’ come quando mangi un cioccolatino. L’Atalanta nella passata stagione ha conquistato l’Europa League. Successo storico, non casuale. La Coppa è in bacheca, ma l’effetto di quel trionfo continua e trasmette personalità alla squadra e all’ambiente. La Dea non è la favorita per lo scudetto, però ha imparato a vincere e può ripetersi. Come si dice in questi casi: non succede, ma se succede… parleremmo di un risultato paragonabile soltanto allo scudetto del Verona di Osvaldo Bagnoli del 1985 e a quello del Cagliari di Manlio Scopigno e Gigi Riva del 1970. Un passo alla volta, però. Dopo la vittoria di Roma, venerdì c’è già il Milan: un altro esame. La squadra di Gasperini lotterà fino alla fine con Napoli e Inter per il titolo. Gli azzurri di Conte mi piacciono sempre di più: sono convinti, organizzati e giocano da squadra, ma lasciano anche la libertà ai singoli di poter inventare e sfruttare la propria fantasia. Mentre l’Inter, per qualità e abbondanza della rosa, resta la più attrezzata. Tra Conte e Inzaghi, c’è Gasp. E mi aspetto una sfida fino a maggio. Juventus e Milan hanno dimostrato di avere qualcosa in meno di questo terzetto, non solo in classifica".

