"Occhio all'Atalanta". Fabio Capello, sulla Gazzetta dello Sport, mette in guardia Inter e Napoli che sabato prossimo si affronteranno nello scontro diretto del Maradona.

"Personalmente ho sempre considerato Inzaghi il favorito alla vittoria finale, perché ha a disposizione la squadra più strutturata del campionato. Contro il Genoa, però, l’Inter ha confermato le impressioni delle ultime settimane: non è particolarmente brillante, sia dal punto di vista fisico che da quello del gioco - spiega l'ex c.t. inglese -. È lenta, prevedibile nella manovra e meno feroce nella pressione e nel recupero della palla . Infatti, ha sofferto parecchio la dinamicità dei rossoblù, che hanno avuto pure l’occasione per andare in vantaggio con Ekuban, poco prima che Lautaro segnasse il gol partita in mischia su calcio d’angolo. Certo, i nerazzurri avevano anche delle attenuanti: senza Calhanoglu a centrocampo e Thuram in attacco, normale scendere un po’ di livello. A Napoli, però, servirà una prova migliore di quelle fornite nelle ultime settimane per dare un’ulteriore spallata ai rivali".

"E veniamo proprio alla squadra di Conte. La sconfitta di Como brucia e pesa a livello psicologico: nelle ultime quattro giornate gli azzurri hanno raccolto appena tre punti, dilapidando il vantaggio, nonostante dietro l’Inter non viaggiasse chissà a che ritmo infernale - si legge -. Così il Napoli si presenterà allo scontro diretto con l’Inter da secondo in classifica, dopo essere stato in testa da solo per quasi due mesi. In realtà cambia poco, perché mancano ancora troppe giornate per disperarsi sul punto in più e in meno o sbilanciarsi sull’esito della corsa. Una considerazione mi pare sicura: nessuna delle due si presenta al big match del Maradona in forma smagliante. Dell’Inter abbiamo detto e non va dimenticato che ora Inzaghi riprenderà a giocare due volte a settimana, a differenza delle altre due contendenti. Il Napoli, invece, deve ritrovare la solidità che aveva contraddistinto il bel cammino dell’andata. Sono sicuro che gli azzurri avranno voglia di riscattare la sconfitta di ieri, tenendo più che mai viva una splendida lotta scudetto".