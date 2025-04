"Inter, sull’attenti. Stasera a Monaco di Baviera c’è da stare sul pezzo per 90 minuti. L’esatto contrario di quello che abbiamo visto sabato a Parma, dove la squadra di Inzaghi ha staccato la luce dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol. Risultato? Due punti persi, anche se la distanza dal Napoli in classifica è rimasta intatta. Ecco, se al Tardini in Serie A hai già pagato dazio, in Champions League certi errori rischiano di essere proprio fatali . Il Bayern avrà anche tante assenze, ma è sempre il Bayern. Se non ci metti l’attenzione e l’atteggiamento giusto per tutta la partita, Harry Kane ti punisce". Lo scrive Fabio Capello oggi sulla Gazzetta dello Sport.

"Prima di concentrarsi sulla sfida con i bavaresi, ieri sera i nerazzurri avranno senz’altro dato un’occhiata al Napoli contro il Bologna. Non fraintendiamo: se hai una partita di questa importanza in Champions, il campionato lo metti da parte per qualche giorno. Però è chiaro che l’eco del pareggio dei ragazzi di Conte sarà arrivata fino a Monaco - spiega Capello -. Inutile nascondere che sulla carta la giornata appena andata in archivio doveva essere favorevole ai campioni d’Italia e invece per poco non si è trasformata in un boomerang. D’ora in poi, l’Inter è avvisata: non può più sbagliare o concedersi pause, perché il Napoli è lì, ha un allenatore che non molla e un gruppo voglioso di tornare a vincere dopo la brutta annata post scudetto 2023. Il calendario degli azzurri sulla carta appare più abbordabile di quello della capolista, anche se a così poche giornate dalla fine il peso degli avversari conta fino a un certo punto. Inzaghi piuttosto dovrà essere bravo a gestire le energie, non soltanto quelle fisiche, ma anche e soprattutto quelle mentali".

"Sono altresì convinto che stasera all’Allianz Arena vedremo una squadra totalmente diversa. Concentrata, tosta, pronta a fare risultato, nonostante si giochi in Germania - assicura l'ex tecnico di Milan, Roma e Juve -. Rispetto ai miei tempi, in Europa il fattore casa e fuori ha perso importanza con l’eliminazione della cosiddetta regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Quindi credo l’Inter non si faccia condizionare in questo senso. Farà la sua partita per vincere".