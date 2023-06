La delusione di Istanbul colpisce anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco rompe il silenzio dopo la finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City: "È stato un onore poter giocare una finale di Champions League nel mio paese. Abbiamo *dato tutto* per vincere ma non è stato abbastanza. Voglio ringraziare tutti i tifosi per il supporto incondizionato e Ia mia gente in Turchia per avermi sempre sostenuto".

