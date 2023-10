Contattato telefonicamente da ANSA, Antonio Esposito, ex Primavera dell'Inter che secondo La Verità sarebbe il nipote della 'talpa' di Fabrizio Corona, si è così espresso: "Sono distrutto, non c'entro niente. Quello che sta succedendo è allucinante. Non c'entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso". Esposito, che secondo Corona sarebbe coinvolto addirittura come allibratore dei vip nello scandalo, ha poi aggiunto: "Ho riconosciuto dal video la sua voce di mio zio. Perché lo fa? Chiedetelo a lui. E comunque io non sono indagato".

