Il mondo del calcio piange uno dei suoi più grandi interpreti del ventesimo secolo: è venuto a mancare Luisito Suarez, ex Barcellona e soprattutto regista sontuoso della Grande Inter di Angelo Moratti ed Helenio Herrera.

Come ricorda il sito di Sportmediaset, con la maglia nerazzurra dal 1961 al 1970 disputò 333 partite segnando 55 gol: vinse 3 scudetti, due Coppe dei Campioni e due Intercontinentali. "Nato in Spagna, a La Coruna, il 2 maggio del 1935, si laureò anche campione d'Europa con la sua nazionale nel 1964. Arrivato in nerazzurro dal Barcellona dopo aver fatto suo il Pallone d'Oro nel 1960, scelse poi l'Italia come suo paese d'adozione. Terminata la carriera di calciatore con la maglia della Sampdoria nel 1973, intraprese la carriera di allenatore sedendosi fra le altre sulle panchine dell'Inter stessa e della Spagna".

