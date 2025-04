Bryan Roy, ex attaccante olandese di Ajax e Foggia, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb ha parlato anche del connazionale Denzel Dumfries.

"Tutta l'Olanda lo ama. Perché è sempre sé stesso anche fuori dal campo, ha una forte personalità - le sue parole -. In Italia sta avendo una crescita incredibile, con molto lavoro, disciplinato dentro e fuori dal campo".

"E' arrivato a grandi livelli. Infatti l'Inter non gli ha mica rinnovato il contratto per nulla. Per fare questo percorso in Italia devi essere forte e lui lo è. E' un Nazionale olandese, dove è un punto di riferimento. Lo vedo fare la storia con l'Inter e poi fare un ulteriore step, in una squadra come il Real Madrid", ha poi aggiunto.