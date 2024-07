Ospite del canale Youtube di Fulvio Collovati, l'agente Giovanni Branchini si spende in difesa di Massimiliano Allegri lanciando stoccate pesanti nei confronti dei critici del tecnico livornese: "Molte persone si sono inventate una professione con le critiche ad Allegri. Ci sono personaggi di media caratura che nell’offesa ad Allegri e nelle critiche ad Allegri hanno trovato una popolarità che forse altrimenti non avrebbero trovato. Lo giustifico perché ognuno deve sbarcare il lunario come sa e come può". Inevitabile pensare ad un riferimento in particolare a Lele Adani, che più di una volta ha attaccato anche platealmente l'ex tecnico bianconero.

