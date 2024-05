Nel corso del suo intervento per Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi manda consigli di mercato all'Inter per quel che concerne in particolare il settore difensivo: "Credo che migliorare la squadra, specie considerati gli inserimenti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, è difficle. Io però penso che un investimento corposo, se vogliamo ragionare su prospettive più lunghe, si possa fare come l'anno scorso nel pacchetto dei centrali. L'anno scorso l'investimento più grande fu Benjamin Pavard e abbiamo visto quanto ha reso; oggi un big nuovo nella formazione titolare è più plausibile al centro della difesa, per una questione meramente anagrafica. Io sono un fan di Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund: lo trovo un difensore veramente interessante soprattutto per il grande calcio di oggi. Per me è adattabile in una difesa a tre come centrale, è un centro-sinistra mancino e Alessandro Bastoni non può giocare da solo cinque competizioni. Poi è uno dei difensori più vecchia scuola che ci siano nel top level internazionale ed è molto valido tecnicamente. Quanto costa? Un po' meno dei 60 milioni che potrebbe valere Kevin Moffi".

Borghi suggerisce anche un'opzione low-cost: "Un'idea potrebbe essere portata sul laterale destro. Tajon Buchanan ha giocato sempre a sinistra con Simone Inzaghi, Denzel Dumfries è in bilico e la sua seconda parte di stagione non è stata positiva. Se l'Atletico Madrid facesse uscire Nahuel Molina potrebbe essere un colpo alla Beppe Marotta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!