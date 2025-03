Il difensore dell'Inter Yann Bisseck si è fermato a parlare anche ai microfoni di Sport TV al termine della partita vinta col Monza. Il gigante tedesco ha ribadito all'emittente portoghese che la sua squadra può tranquillamente ambire a conquistare tutti i trofei per i quali è in corsa: "Possiamo vincere tutte le competizioni, lo sappiamo di essere molto forti. Ma dobbiamo restare calmi, ogni partita è importantissima. Dobbiamo restare concentrati, se ci riusciamo possiamo avere una stagione molto buona".

Il mister parla molto bene di te, c'è qualcosa che ti chiede per migliorare?

"Sono al secondo anno qui, so cosa devo fare dalla panchina o dall'inizio. Lui non mi dice niente perché sa cosa posso fare e come aiutare la squadra. Per me è una bellissima serata, dobbiamo continuare così".

Cosa possiamo aspettarci martedì contro il Feyenoord?

"Un'Inter molto forte e concentrata. Dobbiamo difendere la nostra casa e vincere, siamo una squadra molto forte e penso che faremo bene".

Carlos Augusto ti ha insegnato qualcosa in portoghese?

"Solo cose che non si possono dire quI", conclude ridendo.

