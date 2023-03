Se pensa al Lautaro Martinez ragazzino su un campo di calcio, José Maria Bilbao, vice presidente del Liniers, club in cui il Toro è cresciuto, ha un flash: "Il suo esordio in prima squadra fu indimenticabile - ha raccontato a Gazzetta.it -. Giocavamo contro il Puerto Commercial nella 'Liga del Sur'. Perdevamo 2-0, gli avversari erano una squadra molto forte. All'intervallo sono andato in panchina. L'allenatore, Alberto Desideri, mi disse: 'Non ti preoccupare, Lautaro la risolverà'. E così è stato: gol immediato, poi ha preso parte all'azione del 2-2. Questo succede quando c'è un ragazzo che ha qualcosa di diverso dagli altri. Già allora non mollava mai".