Intercettato da Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha parlato così delle operazioni in entrata dell'Inter, soffermandosi in particolare sul possibile ritorno di Romelu Lukaku: “L’inter quest’anno ha sofferto tanto l’assenza di Lukaku, pure avendo fatto un gran calcio per diversi mesi. Mancava un giocatore a cui appoggiarsi, un leader emotivo. Inzaghi mi ha detto che aveva allenato Lukaku per 15 giorni e che non aveva mai visto un giocatore così forte, se potesse scegliere prenderebbe lui senza nemmeno pensarci”.