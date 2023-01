"Per l'Inter era importante vincere uno scontro diretto. L'avevamo lasciata che aveva vinto con l'Atalanta un altro scontro diretto, quindi questo successo la rilancia tantissimo come autostima, come ha saputo stare in campo: ha saputo soffrire, ma poi nel complesso ha avuto molte occasioni più del Napoli. Successo meritato che accorcia molto la classifica specialmente da Juve e Milan". Lo ha detto Beppe Bergomi su SkySport nel post gara di ieri del Meazza.