Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Dopo aver saltato le ultime tre partite per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, Alessandro Bastoni scalda i motori per la notte che vale un trofeo: come si vede dalle foto pubblicate su Inter.it, infatti, il difensore si è allenato in gruppo con il resto dei compagni, partecipando poi anche alla partitella finale.