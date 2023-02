Il Porto bestia nera delle squadre italiane in Europa negli ultimi anni è una notizia nota ad Alessandro Bastoni, che con l'Inter vuole invertire questo trend passando l'ostacolo lusitano per accedere ai quarti di finale di Champions League: "Sono gli ottavi, sicuramente non sarà facile. Ho letto le statistiche delle loro partite con le squadre italiane, cercheremo chiaramente di ribaltarle - le parole del centrale nerazzurre riportate da Uefa.com -. Sarà una partita in cui i dettagli contano davvero. È una doppia sfida, quindi dobbiamo essere concentrati e non dobbiamo perdere la testa se qualcosa va storto. E dobbiamo restare uniti".