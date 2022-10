La Gazzetta dello Sport oggi propone un'anteprima del libro 'Non è solo fatica, è amore', edito da San Paolo, scritto da Monsignor Dario Viganò e Valerio Cassetta. Tra i protagonisti, anche l'interista Alessandro Bastoni che ripercorre i suoi inizi nell'oratorio, tra gioie e delusioni.

Alessandro, il suo percorso è partito in un oratorio.

"È iniziato per gioco e per passione. Ero un bambino molto timido, introverso. Poi sono cambiato con il tempo. Forse facevo fatica anche a relazionarmi con gli altri miei coetanei, ma giocando lì si è azzerato ogni tipo di pregiudizio e di problematica. Erano bei tempi. E oggi sono convinto che se sono diventato così lo devo sicuramente a quell’inizio, all’oratorio, inteso come luogo, ma anche come comunità di persone, dagli animatori ai compagni, che mi hanno aiutato a crescere con sani valori. Sarò per sempre grato a loro".

Nella sua carriera ha avuto diversi allenatori. Ce n’è uno in particolare che le ha lasciato il segno?

"Fare il nome di un solo allenatore sarebbe ingeneroso nei confronti di tutti i tecnici che mi hanno allenato. Ognuno mi ha lasciato qualcosa di importante, un segno, un valore che porterò sempre con me. Poi chiaramente nel grande palcoscenico della Serie A, Gasperini è stato fondamentale per me. Perché? Uno che ti chiama in prima squadra quando hai 16 anni te lo ricordi. E all’epoca giocavo nell’Atalanta che puntava già all’Europa. Gli riconosco il coraggio di aver puntato su un giovane e il merito di averci creduto, forse ancor prima di me. Sapendo che c’è qualcuno che crede in te è più facile poter ripagare la fiducia".