Il prossimo anno l’Inter avrà 5 attaccanti? È questa la domanda più attanagliante di questo finale di stagione che precede la lunga sessione estiva di calciomercato. Ed è questa una delle domande alle quali ha risposto il direttore sportivo dei campioni d'Italia, Piero Ausilio: "A fine stagione affronteremo l’argomento con l’allenatore. Quest’anno abbiamo giocato con quattro attaccanti e lo abbiamo fatto molto bene. Non vedo perché si debba cambiare. Se c’è la possibilità di prendere un nostro giovane come quinto, per farlo crescere e usarlo nel caso in cui serva, è un’occasione che si può valutare",ha detto a Fabrizio Biasin nella lunga intervista (LEGGI QUI) concessa in diretta dalla Pinetina, durante la quale non smentisce, né conferma l'idea 'attacco a cinque punte'. E proprio parlando di giovani, all'occorrenza arruolabili nella rosa di Inzaghi, Ausilio dà spazio anche a Valentin Carboni.

Sul gioiellino argentino in forza attualmente al Monza, dove sta crescendo a vista d'occhio, il diesse della Beneamata non si nasconde: "Sinceramente per la sua qualità può stare all’Inter tranquillamente, e abbiamo grandi aspettative su di lui. Dobbiamo però valutare se è giusto portarlo qui e magari dargli poco spazio o farlo continuare a crescere fuori. Ha fatto molto bene a Monza, ha catturato l'attenzione della Nazionale argentina. Se vogliamo tenerlo? Lui come gli altri hanno contratti lunghi con l'Inter e siamo felici di farli crescere". Calcoli approssimativi durante i quali il diesse non considera i numeri: Lautaro, Thuram, Arnautovic, Sanchez (sul quale ha aperto la possibilità di prolungamento), Taremi (prossimo all'arrivo a parametro zero)... E senza considerare i possibili rientri dei giovani attaccanti in prestito, tra cui Carboni, i centravanti sono già... cinque.

