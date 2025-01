"Era importante vincere dopo quanto successo lunedì, ci siamo lasciati tutto alle spalle. Siamo contenti di aver preso punti. Sicuramente le critiche fanno male, sono state pesanti, qualcosa ho letto il primo giorno, poi ho dovuto 'cancellarmi' dai social. Le critiche sono state eccessive, ma sono contento di avere una squadra al mio fianco che mi vuole bene e che crede nelle mie qualità". Così Kristjan Asllani, intervenendo in conferenza stampa, dopo Venezia-Inter 0-1.

Quanto è difficile avere davanti a te un giocatore come Calhanoglu nelle gerarchie?

"Non dipende da me, io cerco sempre di farmi trovare pronto. Ci sta sbagliare, io lavoro per dare il massimo. Se uno gioca di più, è più facile, ma davanti a me c'è un grande giocatore e lo rispetto. Va bene così".

Rifaresti la scelta di andare all'Inter? Ti vedi solo play?

"Sì. Per quanto riguarda il ruolo, con l'Albania gioco solo mezzala, ma io sono sempre stato play, l'Inter mi ha preso per fare il vice Brozovic. Sono contento di fare questo ruolo, ma devo imparare. Mi sta mancando continuità. Ringrazio Inzaghi perché non era facile mettermi in campo oggi dopo tutte quelle critiche. Anche io non ero sicuro di me stesso oggi, ma mi sono lasciato tutto alle spalle. Sono contento di avere tutti al mio fianco".

