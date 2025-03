"Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sono sempre pronto per aiutare l'Inter che è la mia squadra del cuore". Marko Arnautovic parla così ai microfoni di Sport Mediaset dopo il pareggio arrivato con l'Austria nella sfida contro la Serbia.

"Ogni volta che me lo si chiede sono pronto e do sempre il 100%, anzi il 120%. Va benissimo giocare dal 1', ma spero che gli altri compagni di squadra siano presto disponibili perché serve l'aiuto di tutti - dice l'attaccante - Replicare il Triplete? Non sono uno che parla di Triplete, io penso partita per partita. Giocherò contro la Serbia, poi con l'Udinese. Ne parleremo. Io non posso parlare di Triplete, non sono così. Io l'ho già vinto con l'Inter ma da tifoso, ora gioco un po' di più e cerco di dare tutto per questa squadra. Se puntiamo a vincere tutte e quattro le competizioni che affronteremo? Certamente".