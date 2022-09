Domenica libera per i calciatori dell’Inter. Simone Inzaghi ha infatti concesso un giorno di riposo ai suoi. Ma non tutti si sono riposati. Gli infortunati Hakan Calhanoglu e Romelu Lukaku si sono presentati infatti in mattinata ad Appiano Gentile per proseguire, come pianificato, il programma di recupero, con la solita seduta personalizzata. Le verifiche dei prossimi giorni saranno fondamentali per stabilire le condizioni dei due calciatori, aggregarli eventualmente agli allenamenti con i compagni di squadra e capire quando potranno tornare a disposizione dei nerazzurri.