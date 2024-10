Protagonista di 'As Roma Podcast', Marco Andreolli ha spiegato di non avere rimpianti rispetto a quanto ricevuto dal calcio durante la sua carriera: "Sono sempre stato uno esigente nei miei confronti, se faccio una cosa cerco sempre di farla con il massimo impegno e professionalità, dando sempre il massimo - le sue parole -. Non ho un rammarico particolare, penso di aver sempre dato tutto e lavorato al massimo per quello che potevo fare in quel momento, poi purtroppo non sempre le cose nel calcio e nella vita vanno come pensavamo potessero andare. Forse ho avuto qualche infortunio di troppo, i trofei li ho vinti come l'Europa League col Siviglia ma è un successo che non ho vissuto appieno, ho vissuto quella finale in stampelle per la rottura del tendine d'Achille. Poi però bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, anche se sono molto esigente guardo indietro le maglie che ho indossato e l'opportunità che ho avuto di far parte di spogliatoi e gruppi con giocatori e uomini veri. E' un orgoglio enorme se penso da dove sono partito, sono soddisfatto per quello che sono riuscito a dare".

Parlando della stretta attualità, Andreolli, da doppio ex, inquadra così Roma-Inter di stasera: "E' sempre stata difficile per entrambe, per l'Inter è sempre stata una partita delicata. Gli scontri tra queste due squadre sono sempre state belle partite, ne ricordo tante con tanti gol e grandi emozioni. Speriamo di assistere a una bella partita, divertente e che ci possa essere spettacolo per le qualità in campo delle due squadre. L'Inter in questo momento sta avendo dei piccoli momenti di difficoltà, come ce li stanno avendo tutti. Per adesso è un campionato molto equilibrato, credere che l'Inter non potesse trovare difficoltà era impensabile. Quando inizia una stagione si riparte da zero, sarà un'annata particolare per tutte le squadre impegnate nelle coppe europee, i nuovi format tolgono tante energie. Dal post Covid i giocatori impegnati in nazionale e nelle coppe europee fanno fatica a staccare da una stagione all'altra, è un continuo lavorare sulla fatica e continuare a gestire tanti impegni sarà complicato per tutti. E' una stagione particolare e difficile per tutti".

