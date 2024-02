Prima Roma-Inter, poi la conduzione della finale di Sanremo 2024. Amadeus, conduttore del Festival e noto tifoso nerazzurro, ha ribadito in conferenza stampa che domani guarderà assolutamente la partita dell'Olimpico, in progamma alle ore 18. "Se butterò un occhio? No, guarderò Roma-Inter. Poi lei è stratifosa romanista (Lorella Cuccarini, ndr). Non la guarderemo insieme, sarà l'unico momento in cui le vorrò bene al 100 per cento. Dipende dal risultato".

