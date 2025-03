Lele Adani ha parlato del successo interista sulle frequenze di Viva el Futbol. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Atalanta contro l'Inter non trova la strategia per essere completamente se stessa. Le parole di De Roon sono state mature nella descrizione della situazione. Il valore della partita di ieri, in ambito nazionale, nella lotta Scudetto, era importante. Se, quella partita che ha fatto Inzaghi strategicamente, l'avesse fatta Klopp, l'avremmo definito capolavoro. Accostiamo Inzaghi a un visionario per la stima di Gasperini, per la consapevolezza dell'Inter e per l'importanza dell'impegno".

Adani ha continuato nell'analisi: "E' stata una partita vinta da super-squadra con un super-allenatore. Il giudizio non può essere un centimetro in meno. L'Atalanta così poco pericolosa non c'è mai stata. La strategia nelle due fasi è sempre una: l'unità delle due fasi", ha detto.