Lele Adani, intervenuto sulle frequenze di Viva el Futbol, ha parlato dell'Inter: "Lautaro Martinez è un campione, ha tutto. L'Inter gioca bene, approccia bene la gara, ha chiuso la pratica Monaco in venti minuti. Onestamente il percorso che ha fatto in Champions è quasi netto, probabilmente preventivabile ma questa conferma dà autostima. Non era scontata: l'Inter gioca nell'ultimo terzo di campo, dalla sua posizione in avanti. Fa la partita con la palla. Il girone l'ha chiuso bene. Se le paragoni a Milan e Juve, ti rendi conto del percorso".