Dopo l'annata all'Inter, Emil Audero è tornato alla Sampdoria in attesa di conoscere quello che sarà il suo futuro. Per il momento, però, l'estremo difensore resta a disposizione del club blucerchiato come confermato dal ds Pietro Accardi a margine della conferenza stampa tenutasi al Palazzo Meridiana di Genova, parole riportate da Telenord: "Amo i giovani, per la mia formazione professionale a Empoli, ma i giovani vanno supportati con giocatori esperti. Formiamo struttura anche con giovani di prospettiva per creare patrimonio per la Samp. Audero ha squadre che chiedono informazioni, oggi è il nostro portiere".

Accardi ha fatto anche il punto anche sulle operazioni in entrata e uscita, che coinvolgono anche l'Inter visto che tra i nomi in ballo ci sono quelli di Sebastiano Esposito e Giovanni Leoni: "Per quanto riguarda i nomi sui giornali, c’è qualcosa di vero, giocatori che stimiamo. Fino al nero su bianco non possiamo dire nulla. Li monitoriamo e cerchiamo di farci trovare pronti se il mercato si sblocca. Su Sebastiano, che ha fatto un campionato importante ed è un beniamino dei nostri tifosi, è di proprietà Inter, se lo vuole la Serie A e l’Inter lo reputa pronto, lui farà riflessioni in merito. Leoni è molto interessante per tanti club, valore molto alto, cederemo solo di fronte ad alta offerta".

