Il nome di Rosario Abisso non evoca sicuramente ricordi piacevoli tra i tifosi interisti: tutto nasce dalla scellerata direzione di gara in quel famoso e interminabile Fiorentina-Inter dell'aprile 2019 nel quale i viola agganciarono il 3-3 finale con un colpo di petto di Danilo D'Ambrosio tramutato in calcio di rigore per fallo di mano intorno al 100esimo minuto di gioco. Abisso non arbitra l'Inter dal 25 aprile 2021, quando i nerazzurri superarono per 1-0 il Verona a San Siro: due vittorie, un pari e due sconfitte il bilancio dell'Inter con l'arbitro palermitano.