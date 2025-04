Certamente deluso dall'annata del suo Milan, Diego Abatantuono si aggrappa alla più classica delle 'gufate' contro l'Inter in un'intervista a La Repubblica: "Posso solo fare i complimenti agli amici interisti che stanno per vincere il Triplete, anzi l'hanno già vinto. Un traguardo che si sono inventati loro, prima non esisteva, ma sono dettagli…", le parole dell'attore che tra l'altro rispolvera un concetto già espresso tempo fa in merito a quello che a suo dire è un traguardo sostanzialmente frutto della casualità, come lo definì al Corriere della Sera.

Assist che Marco Materazzi raccoglie prontamente tramite il suo profilo Instagram per rendere pan per focaccia ad Abatantuono: "Caro signor Ecceziunale veramente, solo per ricordarti che non sarebbe la prima volta".

